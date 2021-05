France : Le meurtrier présumé des Cévennes refuse l’aide d’un avocat

Le jeune homme qui a abattu son patron et un collègue mardi dans le Gard, avant de se rendre trois jours plus tard, a rejeté toute assistance judiciaire en garde à vue.

Pas obligatoire

«Affaibli et hagard»

Plus de 350 gendarmes aidés d’hélicoptères, de drones et de chiens, notamment des Saint-Hubert connus pour leur exceptionnelles capacité olfactive, avaient été mobilisés pour retrouver le fugitif qui était présenté comme dangereux et «susceptible d’être porteur d’une arme de poing et d’une carabine de précision».