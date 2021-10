«J’espère qu’il est parmi nous» : Le Mexique cherche ses bébés volés pendant la «guerre sale»

Les proches d’opposants mexicains disparus entre 1960 et 1980 comptent sur une nouvelle commission pour retrouver la trace d’éventuels nouveau-nés arrachés à leurs familles par la police et l’armée.

Disparition forcée

Cette affaire de bébés volés rappelle, dans une moindre ampleur, ce qu’ont connu des milliers de familles au Chili et en Argentine sous la dictature, dans les années 1970 et 1980.

Cruauté

Identité retrouvée

Lucio Antonio, âgé de 4 ans, et Aleida, deux ans, ont été séparés et gardés par des amis du couple avant que le fils soit enlevé par des agents et blessé, et que la fille soit confiée à une autre famille, sans que son histoire ne soit révélée.