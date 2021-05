500 ans de la Conquista : Le Mexique demande pardon aux Mayas

Mexico a reconnu lundi le racisme et la discrimination dont souffre encore cette minorité ethnique deux siècles après l’indépendance du Mexique.

Ces excuses, qui coïncident avec les 500 ans de la Conquista (la conquête du Mexique), ont été formulées à l’initiative du président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et de son homologue du Guatemala, Alejandro Giammattei, dans la municipalité de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo (sud-est).

«Nous présentons nos excuses au peuple maya pour les terribles abus commis par des individus et des pouvoirs nationaux et étrangers pendant la Conquête, les trois siècles de domination coloniale et les deux siècles de Mexique indépendant», a déclaré le président mexicain en évoquant particulièrement la Guerre des castes, au XIXe siècle.