Actualisé il y a 41min

Coronavirus

Le Mexique devient le 4e pays le plus endeuillé, les USA largement 1ers

Dimanche, le pays sud-américain a dépassé l’Italie en nombre de décès causés par le Covid-19. Les Etats-Unis sont en tête de ce macabre classement.

Le Mexique a enregistré 35'006 décès liés au coronavirus. KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell

Le Mexique est devenu dimanche le quatrième pays comptant le plus de décès du Covid-19, devant l'Italie, selon un bilan établi par l'AFP d'après des sources gouvernementales. «Il y a au Mexique 299'750 cas de contamination confirmés et 35'006 décès», ont indiqué les autorités sanitaires mexicaines sur Twitter. L'Italie recense dimanche 34'954 décès des suites du coronavirus. Au cours des dernières 24 heures, le Mexique a enregistré 4482 nouveaux cas et 276 décès supplémentaires, selon la même source.

Les États-Unis sont en tête de la liste des pays les plus endeuillés de la planète avec plus de 135'000 morts, suivis du Brésil, du Royaume-Uni et depuis dimanche du Mexique. Le 1er juin, le Mexique a entamé le chemin vers une «nouvelle normalité» avec la réouverture progressive des activités économiques non essentielles

De pire en pire aux USA

Les Etats-Unis, le pays le plus affecté par la pandémie de coronavirus, ont recensé dimanche 59.747 nouvelles contaminations en 24 heures, selon le bilan quotidien de l'Université Johns Hopkins.

Le nombre de cas confirmés s'établit à 3’301’820 et le nombre de décès à 135’171 (442 de plus en 24h), selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font référence. Samedi, le nombre de nouvelles infections aux Etats-Unis avait atteint un record de 66’528 en 24h.

Pour la première fois, le Président Donald Trump, pourtant fervent critique du port du masque, en a arboré un lors d’une sortie publique. Les conseillers de Donald Trump le suppliaient depuis des semaines de porter un masque en public, afin de montrer l’exemple aux Américains.