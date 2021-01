WikiLeaks : Le Mexique offre l’asile politique à Julian Assange

Le gouvernement mexicain s’est dit prêt à offrir l’asile politique à Julian Assange après le rejet par la justice britannique de la demande d’extradition vers les Etats-Unis.

«Je vais demander au ministre des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires afin de solliciter auprès du gouvernement britannique la libération de M. Assange et pour que le Mexique lui offre l’asile politique», a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. «Nous sommes prêts à offrir l’asile et nous félicitons la justice britannique pour sa décision», a ajouté le chef de l’Etat.

Longue tradition d’asile politique

Julian Assange risque aux Etats-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.