Pétrole

Le Mexique prêt à aider le Venezuela

Le président mexicain a indiqué qu'il pourrait accepter, en cas de besoin, de vendre du pétrole à Caracas, pour des raisons humanitaires.

Sanctions américaines

Washington, qui qualifie le président socialiste Nicolás Maduro de «dictateur» et souhaite sa chute, a imposé des sanctions sur les exportations de brut du Venezuela, ainsi qu’à l’encontre de nombreux responsables gouvernementaux et militaires du pays. Si le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, il ne produit plus qu’environ 622’000 barils par jour, soit un cinquième de son volume d’il y a dix ans, selon l’OPEP.