Féminicides : Le Mexique veut mettre fin au «machisme qui tue»

Environ 3800 femmes sont assassinées chaque année au Mexique, alors que l’impunité dont bénéficient les agresseurs dans ce pays est problématique.

«N’oublions pas que si cette violence nous unit, elle se transforme aussi en quelque chose de plus fort encore, la digne colère féministe», a déclaré l’une d’entre elles, Luky Coutino, une étudiante de 27 ans. Insistant sur la nécessité de «ne plus reproduire le système culturel machiste et patriarcal» très ancré au Mexique, la ministre de l’Intérieur a estimé que ce pays a une «dette historique» envers les femmes. «Nous avons une dette historique envers les femmes, en particulier envers les victimes de la violence, et nous ne pouvons pas permettre l’impunité», a-t-elle martelé.