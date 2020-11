États-Unis : Le Michigan certifie la victoire de Joe Biden

La victoire du démocrate, avec plus de 155’000 voix d’avance sur le républicain Donald Trump, a officiellement été certifiée dans cet État-clé du Midwest lundi.

Une commission a validé le décompte des résultats dans cet État doté de seize grands électeurs, où Joe Biden dispose d’une avance de plus de 155’000 voix sur 5,5 millions de suffrages exprimés. Un des quatre membres de cette commission, un républicain s’est abstenu, reprenant à son compte les accusations d’irrégularités proférées, sans preuves, par le président sortant qui avait remporté d’un cheveu cet État en 2016. C’est «inacceptable» qu’il reste «tellement de questions non résolues», a déclaré Norman Shinkle, lors d’une réunion retransmise en direct en ligne et suivie par des dizaines de milliers de personnes.