Ibiza : Le micro bikini de Dua Lipa fait monter la température

En vacances avec Bella et Anwar Hadid, la chanteuse a opté pour un maillot ne couvrant que l’essentiel.

Pendant qu’Elton John se repose et chante à Cannes , celle avec laquelle il a enregistré «Cold Heart», passe ses vacances à Ibiza. Dua Lipa s’est en effet envolée pour l’île espagnole en compagnie de son chéri, Anwar Hadid, et de quelques copines, parmi lesquelles Bella Hadid. Comme à son habitude, la star de 25 ans, qui se produira en Suisse en 2022 , poste régulièrement des clichés de son quotidien sur Instagram. Et si tous sont très appréciés, la série qu’elle a postée le 18 août 2021 a été massivement likée par ses abonnés puisqu’elle a reçu plus de 5 millions de «j’aime».

Sur les photos, Dua porte le maillot de bain le plus tendance de la saison: le micro bikini en crochet. Orné d’une marguerite et d’une feuille de cannabis sur le haut, d’un arc-en-ciel et d’un cœur sur le bas, le deux-pièces est l’œuvre de créateurs italiens adorés par des stars telles que Kendall Jenner, Hailey Bieber ou encore Chiara Ferragni et vaut 248 euros. L’interprète de «We’re Good» a accessoirisé sa tenue avec des bagues en plastique, de grosses lunettes de soleil roses, des boucles d’oreilles en forme d’étoile et deux colliers.