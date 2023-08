Le micro de Cardi B a été vendu 99’990 dollars aux enchères

Le 29 juillet 2023, Cardi B avait lancé son micro dans le public durant un concert à Las Vegas après avoir été visée par un jet de boisson. Quelques jours plus tard, on apprenait que le fameux micro avait été mis en vente sur eBay. L’enchère, qui s’est terminée ce mardi 8 août 2023, a atteint la somme totale de 99’990 dollars, a révélé « TMZ ».

Le micro avait été proposé sur le site par un certain Scott Fisher, propriétaire d’une société de production de matériel de musique. Ce dernier a fait savoir au média américain que l’ensemble des bénéfices de la vente aux enchères serait remis à deux associations caritatives: le Wounded Warrior Project – une organisation de service aux anciens combattants – et un organisme local, Friendship Circle Las Vegas, venant en aide aux ados et jeunes adultes dans le besoin.