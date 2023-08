Le micro lancé dans le public par Cardi B est aux enchères

Le micro de Cardi B continue à faire du bruit. Fin juillet 2023, la rappeuse l’avait lancé dans le public d’un concert à Las Vegas en représailles après avoir été la cible d’un jet de liquide . Quelques jours plus tard, la police de la ville avait ouvert une enquête après la plainte d’une femme pour coups et blessures qui a supposément reçu l’objet en plein visage. Désormais, le fameux micro est en vente sur le site d’enchères en ligne eBay.

C’est le propriétaire du microphone, un certain Scott Fisher à la tête d’une société de matériel de musique, qui a décidé de le vendre. Sur Facebook, l’homme a précisé: «Je possède le micro que Cardi B a eu la gentillesse de lancer à quelqu’un. J’ai décidé de le vendre aux enchères et de partager le 100% des bénéfices entre deux associations caritatives». Sur eBay, il est noté que l’engin «d’occasion» est en parfait état de marche. Les enchères se termineront le mardi 8 août 2023. Et à ce jour, l’offre la plus élevée est à 99’900 dollars (!).