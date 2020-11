Maladies neurodégénératives : Le microbiote intestinal est lié à la maladie d’Alzheimer

La corrélation a été prouvée dans une étude faite par des chercheurs genevois et italiens. Toutefois, une action sur le microbiote ne serait efficace qu’à un stade «très précoce» de la maladie.

Il existe bel et bien une corrélation entre un déséquilibre spécifique du microbiote intestinal et le développement de la maladie d’Alzheimer, comme le soupçonnait depuis un certain temps la communauté scientifique.

