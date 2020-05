Football

Le Milan AC organise un concert caritatif virtuel

Le club lombard souhaite soutenir la lutte contre le coronavirus. DJ Khlaed, Alicia Keys, Kaka ou encore Thierry Henry seront de la partie.

Les joueurs du Milan AC fêtent un but.

Après l'Inter, le Milan AC apporte également sa contribution à la lutte contre l'épidémie. Les Nerazzurri avaient ouvert une campagne de crowdfunding pour soutenir la recherche du vaccin. Quelques semaines plus tard, les Rossoneri ont décidé d'organiser un concert caritatif virtuel. Celui-ci aura lieu ce dimanche soir, à 21 heures.

Le projet, mené en collaboration avec Roc Nation, l'agence du rappeur Jay-Z, a pour but de venir en aide à ceux qui luttent contre le virus. Les fonds récoltés seront ainsi reversés à l'organisation mondiale d'aide humanitaire Direct Relief et à la Fondazione Milan.

«Un message d'espoir et d'optimisme»

Animé par la présentatrice italienne Diletta Leotta et le producteur DJ Khaled, le concert – diffusé en direct sur la page Facebook du Milan AC - accueillera divers artistes comme Alicia Keys, les Jonas Brothers, Kelly Rowland ou encore Jay Buchanan du groupe Rival Sons. Par ailleurs, des personnalités sportives apparaîtront brièvement pour diffuser des messages d'encouragement, dont Kaka (sacré Ballon d'Or avec le club lombard en 2007), Thierry Henry ou encore le basketteur de NBA Danilo Gallinari.

«Cette crise a présenté des défis sans précédent pour nous tous, mais la contribution que ces travailleurs clés ont apportée est pleine d'humilité, inspirante et ne sera jamais oubliée, affirme le directeur général du Milan AC, Ivan Gazidis. La participation à cet événement d'un éventail aussi étonnant de talents leur rendra un hommage approprié et j'espère qu'elle contribuera à diffuser un message d'espoir et d'optimisme en cette période difficile.»