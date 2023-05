Le milieu culturel retrouve un taux de chômage d’avant pandémie

En 2022, la Suisse comptait 167’831 travailleurs culturels – répartis en trois catégories (voir encadré); ce qui représente 5,4% des personnes actives. Et sur ces près de 270’000 personnes, 27% étaient des indépendants, «un chiffre presque deux fois plus élevé que dans l’économie totale (13,8%)». Et «seuls 3,4% des travailleurs culturels étaient au chômage au sens du Bureau international du travail en 2022», révèle ce jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).