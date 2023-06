Etats-Unis: Le militaire inculpé pour la fuite de documents secrets plaide non coupable

Il doit faire face à six chefs d’inculpation pour détention et diffusion d’informations relevant de la défense nationale. Chacun d’eux est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Le jeune homme a comparu mercredi devant un juge à Worcester, dans l’État du Massachusetts, et a plaidé non coupable selon des documents judiciaires.