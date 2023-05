Etats-Unis: Le militaire inculpé pour la fuite de documents secrets reste en détention

Les documents secrets ont révélé les inquiétudes des services de renseignements américains quant à la viabilité d’une contre-offensive ukrainienne contre les forces russes. Ils suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud.

Signalements

Pour obtenir son maintien en détention, les procureurs ont aussi argué de sa dangerosité, suggérant que le jeune homme pouvait encore accès à des documents secrets et que «des États hostiles pourraient lui offrir un refuge et tenter de faciliter son évasion», une hypothèse relevant de la «spéculation» selon les avocats du militaire.

Les procureurs ont souligné que Jack Teixeira avait proféré des menaces sur les réseaux sociaux et qu’il gardait de nombreuses armes aux domiciles de ses parents séparés. Il a été inculpé pour «conservation et transmission non autorisées d’informations relatives à la défense nationale», et «retrait et conservation non autorisés de documents ou de matériels classifiés». Il encourt à ce stade 25 ans de prison.