Belgique : Le militaire traqué pour «tentative d’assassinat terroriste»

Le parquet fédéral belge a annoncé vendredi qu’un juge d’instruction avait été saisi après la fuite de Jurgen Conings qui demeure introuvable.

Une partie du dispositif de sécurité a été levée même si les abords et accès au parc national de la Haute-Campine restent sous surveillance.

«Le travail d’enquête continue», a enchaîné Eric Van Duyse; «un juge d’instruction a été saisi pour tentative d’assassinat terroriste et possession d’armes dans un contexte terroriste».

Jurgen Conings, un militaire de 46 ans, probablement armé et donc jugé dangereux, est activement recherché principalement dans la province néerlandophone du Limbourg (nord), non loin de la frontière avec les Pays-Bas.

Déterminé à s’en prendre à des représentants de l’État

D’après des lettres retrouvées par les enquêteurs, cet homme fiché comme étant un sympathisant de l’extrême droite semble déterminé à s’en prendre à des représentants de l’État et à des virologues.

Sanctionné par sa hiérarchie

En 2020 le militaire avait été sanctionné par sa hiérarchie en raison de son profil radicalisé et de menaces et propos racistes diffusés sur Facebook. Mais il continuait d’avoir accès à des armes et des munitions en tant que préparateur des candidats aux missions à l’étranger.