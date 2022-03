La justice genevoise a condamné à contrecœur un militant du climat

Genève : Le militant du climat condamné avec les félicitations du jury

La justice genevoise, forcée par le Tribunal fédéral, a sanctionné à contrecœur l’activiste qui avait peinturluré le Crédit Suisse en 2018.

Condamné, mais du bout des lèvres. Nicolas, le militant climatique qui avait apposé des mains rouges à la peinture lavable sur une façade du Crédit Suisse, en octobre 2018, a été reconnu coupable de dommage à la propriété par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève. Il a écopé ce jeudi d’une toute petite sanction, soit 10 jours-amende avec sursis. Il devra aussi s’acquitter d’une amende de 100 francs et de 409 francs de frais de nettoyage.

La Cour a fait preuve d’une grande retenue. Elle avait en effet acquitté Nicolas en 2020, estimant alors que son geste se justifiait en raison d’un «état de nécessité» face à l'urgence du réchauffement climatique. L’activiste souhaitait attirer l’attention sur les investissements bancaires dans les énergies fossiles. Las, le Tribunal fédéral avait jugé par la suite que l’état de nécessité ne s’appliquait pas à l’urgence climatique. Forcée de sévir, la Chambre d’appel s’est donc exécutée, mais avec des pincettes. Ainsi que le rapporte «Le Temps», elle a reconnu la détresse profonde et le mobile honorable de Nicolas, et a souligné qu’il avait agi de manière «mesurée, réfléchie, assumée et revendiquée, sans se soustraire à ses responsabilités.» Le voilà en quelque sorte puni avec les félicitations du jury.