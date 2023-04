Genève: Le militant du climat restera en détention provisoire

Les arguments écartés de l’avocat

Le militant a toujours refusé de s’exprimer, sauf pour contester les faits reprochés. A l’appui de son recours, et afin d’évacuer le risque de collusion, son avocat Me Olivier Peter avait argué que rien ne montrait que l’incendie avait été commis par plusieurs individus – un gant étant un élément commun à tout chantier. Il relevait par ailleurs que la police avait attendu neuf mois avant d’exécuter le mandat d’amener à l’encontre de son client, un délai «extraordinairement long» qui démontrait à ses yeux l’inanité du risque de collusion. Il plaidait donc une assignation à résidence chez son père, avec un bracelet électronique et l’interdiction d’utiliser ses appareils électroniques et de contacter des tiers.