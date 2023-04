Logements fantômes: Le mille-feuilles du procès immobilier s’épaissit

Les promoteurs ont encaissé des acomptes pour des logements qui n’ont jamais été livrés. Getty Images

Une nouvelle couche vient de s’agréger au millefeuille de plus en plus indigeste que constitue le dossier des promoteurs immobiliers jugés pour l’affaire « des logements fantômes ». Le procès en appel des deux hommes (condamnés en première instance à 4 ans de prison pour, notamment, escroquerie par métier) a été reporté pour une durée indéterminée . Mais lorsqu’il reprendra, un acteur supplémentaire s’y greffera: l’ex-société immobilière des prévenus, aujourd’hui représentée par ses liquidateurs, Mes Peter Pirkl et Stéphanie Nunez.

Un enjeu de 6,8 millions

Cette S.à.r.l. tente de récupérer 6,8 millions de francs qui ont été placés sous séquestre, en vue de rembourser au plus vite ses créanciers, expliquent les deux avocats. Dans un arrêt daté du 16 mars mais publié ce mercredi, le Tribunal fédéral a donné suite à leur demande. Il a décidé que le séquestre ou non de ces millions ne pouvait être tranché en marge du procès général, comme le souhaitait la justice genevoise. Autrement dit, en sus de tout le reste, et en particulier du devenir des promoteurs, les juges d’appel devront examiner à nouveau cette question.

Procureure récusée

«La bonne nouvelle, c’est que la S.à.r.l. a obtenu gain de cause et est à nouveau dans la course pour obtenir la restitution des sommes qui lui appartiennent, et donc payer ses créanciers», se réjouit Me Stéphanie Nunez. La moins bonne, c’est que ce volet risque d’encore rallonger une procédure pénale déjà embourbée: la procureure Caroline Babel Casutt a récemment été récusée pour des soupçons d’écoutes illégales de conversations entre les promoteurs et leurs avocats. Une autre procédure de récusation vise aussi les policiers les ayant enregistrées. Et les avocats des prévenus sont déterminés à obtenir l’annulation d’un certain nombre d’actes versés à une procédure débutée en… 2013. Bref, un redémarrage rapide du procès paraît très improbable.

Juge bientôt retraité