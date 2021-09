Maroc : Le milliardaire Aziz Akhannouch nommé chef du gouvernement

Le roi Mohamed VI a chargé ce proche du palais royal de former un nouveau gouvernement après la victoire de son parti aux dernières élections législatives.

Le monarque «a reçu vendredi 10 septembre 2021 au Palais royal à Fès M. Aziz Akhannouch, que le souverain a nommé chef de gouvernement, et l’a chargé de former le nouveau gouvernement (…) conformément aux dispositions constitutionnelles», selon un communiqué de la Maison royale.

Une des premières fortunes du royaume

Il est arrivé loin devant le Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste modéré) qui s’est effondré avec seulement 13 élus, selon les résultats du ministère de l’Intérieur après dépouillement de l’ensemble des bulletins.

«C’est une victoire pour la démocratie» et «une expression explicite de la volonté populaire pour le changement», avait déclaré M. Akhannouch après son succès. Le RNI est présidé depuis 2016 par Aziz Akhannouch, une des premières fortunes du royaume, qui pèserait deux milliards de dollars selon le magazine Forbes. Le nouveau chef du gouvernement était ministre de l’Agriculture, un portefeuille clé au Maroc, depuis 2007.

Ce parti, considéré proche du palais a pris part à toutes les coalitions gouvernementales depuis 23 ans, sauf pendant une brève période entre 2012 et 2013. «Le principal engagement du parti est de travailler sérieusement tant que nous jouissons de la confiance des citoyennes et citoyens, en vue d’améliorer leur quotidien, de réaliser leurs aspirations et de regagner la confiance en leurs représentants», a promis Akhannouch.