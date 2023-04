Genève: Le milliardaire Beny Steinmetz condamné en appel

La chambre pénale d'appel et de révision de Genève a confirmé la condamnation de l’homme d’affaires franco-israélien, Benjamin Steinmetz. Ce dernier et ses deux comparses, un chef d’entreprise français et l’administratrice belge des sociétés du groupe qui porte le nom de Benjamin Steinmetz et opérait depuis la cité de Calvin, ont été reconnus coupables de corruption d'agents publics étrangers. Toutefois, la Cour de justice a réduit leurs peines et n’a pas retenu l’infraction de faux dans les titres.