Grande-Bretagne : Le magnat de la presse David Barclay s’est éteint à 86 ans

L’homme d’affaires britannique David Barclay est décédé dimanche à l’âge de 86 ans. Avec son frère jumeau il avait bâti un empire comprenant le quotidien conservateur Daily Telegraph.

Le Premier ministre et ancien journaliste au Telegraph, Boris Johnson, a exprimé sur Twitter son «respect» et son «admiration» pour David Barclay «qui a sauvé un grand journal, créé des milliers d’emplois à travers le Royaume-Uni et qui croyait passionnément en l’indépendance de ce pays et ce qu’il était capable d’accomplir».