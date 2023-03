Rare apparition publique du milliardaire Jack Ma

Le milliardaire chinois Jack Ma, fondateur du géant du commerce en ligne Alibaba , a fait lundi en Chine une rare apparition publique depuis les déboires de son groupe en 2020. Le charismatique entrepreneur fait depuis deux ans et demi profil bas après des critiques publiques à l’encontre du régulateur chinois, qui avaient valu à son groupe d’être dans le viseur du pouvoir. Les autorités avaient notamment mis un coup d’arrêt à une gigantesque introduction en Bourse à Hongkong d’ Ant Group , la filiale paiement de son groupe, tandis que la maison mère Alibaba s’était vu infliger par la suite une amende de 2,3 milliards d’euros pour abus de position dominante. Auparavant très présent dans les médias, Jack Ma , âgé de 58 ans, n’avait pratiquement plus été vu en public depuis.

Visite d’une école

«Les technologies de type ChatGPT posent déjà des défis à l’éducation mais ChatGPT n’est que le début de l’ère de l’IA», a estimé M. Ma, en référence au robot conversationnel américain. Gratuit, rapide et polyglotte, ChatGPT permet de formuler en quelques secondes des réponses détaillées sur un large éventail de sujets et d’écrire des dissertations, ce qui fait craindre une nouvelle forme de triche et un investissement moindre des étudiants. «Nous devrions utiliser l’AI pour résoudre des problèmes et non pas être contrôlés par l’AI», a préconisé Jack Ma, soulignant qu’à la différence des machines les humains avaient un «cœur».