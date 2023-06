Cinq associations profiteront du million versé par Amber à Johnny

Selon les informations de «People», Amber a fait parvenir l’argent à Johnny et ce dernier a choisi cinq associations qui toucheront chacune la somme de 200’000 dollars. D’après un proche de celui qui a été accueilli en rockstar au Festival de Cannes 2023, ces organisations sont Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society et Amazonia Fund Alliance.