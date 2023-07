Ce mini SUV rétro est trop craquant

Oh non, pas encore un de ces modèles rétro! Tout cela est du déjà-vu! Quoique, s’il y a bien un constructeur qui a le droit de puiser dans son histoire, c’est bien Fiat. Après tout, les Italiens ont maintenu en vie la nouvelle édition de la Fiat 500 pendant des décennies grâce à des «remaniements» en douceur et ont même fini par électrifier avec succès leur plus grande icône. Et ce, sans avoir à en rougir.

Une amie de la famille

Voici qu’arrive un nouveau choc électrique. Cette année encore, le deuxième modèle électrique de Fiat arrive chez les concessionnaires. Son nom: 600e, en hommage à l’emblématique Seicento qui, avec la Cinquecento, a fait de Fiat la sympathique marque populaire de M. Tout-le-monde et ce, dès le milieu des années 1950. Depuis, le constructeur a écoulé plus de 20 millions de véhicules dans le segment B, qui est le fort de la marque.

Cette fois encore, la Fiat 600 endosse le rôle de grande sœur et d’amie de la famille. Avec sa longueur de 4,17 mètres, elle dépasse de 54 centimètres la Fiat 500e et remplacera à terme la Fiat 500X, qui figure toujours au catalogue. La Fiat 600e présente de nombreux éléments de design de la Fiat 500e, notamment les phares au regard craquant et la signature stylistique à l’avant. À l’arrière, les feux sont également très similaires, avec un «e» très stylé et un drapeau italien en relief au niveau du pare-chocs.

À l’instar du Jeep Avenger, la Fiat 600e est équipée d’une batterie de 54 kWh qui permet une autonomie de plus de 400 kilomètres en cycle WLTP. FIAT Le cockpit ressemble à s’y méprendre à celui de la Fiat 500e, en version XL. FIAT Avec sa longueur de 4,17 mètres, la Fiat 600e dépasse de 54 centimètres la Fiat 500e et remplacera à terme la 500X. FIAT

Le coffre du petit crossover cinq places offre un volume de chargement de 385 litres. Deux finitions sont proposées au lancement: la Red et la Prima, plus haut de gamme. Le cockpit ressemble à s’y méprendre à celui de la Fiat 500e, en version XL, avec un volant à méplat, un écran central de 10,25 pouces sous lequel se trouve une rangée de boutons pour la sélection des fonctions principales. La Fiat 600e embarque également un détecteur d’angles morts ainsi qu’une caméra, à l’arrière, et un système d’assistance à 360 degrés. L’éclairage d’ambiance de son habitacle offre par ailleurs 64 combinaisons de couleurs différentes. De quoi offrir un nouveau monde haut en couleur. C’est également vrai pour l’extérieur, Fiat ayant décidé de bannir le gris de l’univers de la marque.