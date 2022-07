Liens avec Uber: Macron sommé de s'expliquer

Liens entre Macron et Uber : «Le minimum, c’est qu’il explique ce qu’il a fait»

Les oppositions ont haussé le ton lundi après la révélation d’échanges privilégiés entre Uber et Emmanuel Macron quand il était ministre de l’Économie.

Une vaste enquête a dévoilé les liens qui unissaient Uber et Emmanuel Macron, alors en poste à Bercy.

Les détracteurs du président français montent au créneau après la révélation de l’existence d’un «deal» secret entre Uber et Emmanuel Macron à l’époque où il était ministre de l’Économie. «C’est très grave, l’idée que Monsieur Macron a, dans ce pacte secret avec une entreprise, dérégulé la réglementation en matière de taxis», a accusé Alexis Corbière, député de La France insoumise (LFI). «J’ai une certaine idée de la République, qui fait que le président ou celui qui veut être président, ne peut pas être un lobbyiste au service d’intérêts privés et d’une entreprise nord-américaine», a poursuivi Corbière.

Le député de Seine-Saint-Denis envisage déjà la création d’une commission d’enquête parlementaire. «Vu l’ampleur de la chose, ça peut bousculer peut-être un calendrier qu’on avait prévu, ça nécessite une discussion politique», a-t-il précisé. Selon lui, «c’est la moindre des choses» que le président s’exprime sur ces révélations et «s’il ne le fait pas, on est dans l’irresponsabilité présidentielle de la Ve République».

Ils ne sont «pas contre» une commission d’enquête sur Uber mais pour le député, il «n’y a sans doute pas beaucoup de sens de refaire une commission d’enquête puisque l’essentiel des éléments d’enquête d’investigation et de témoignages ont été faits par la commission Marleix entre 2017 et 2018». «Une mission d’information pourrait ressortir ces éléments et les remettre au goût du jour», a ajouté Tanguy.