Avortement : Le ministère américain de la Justice prêt à protéger les cliniques au Texas

Après la décision du Texas de durcir la loi en matière d’avortement, Washington a promis de prévenir de toute violence les cliniques de cet État qui pratiquent l’IVG.

Le ministère «fournira l’appui des forces de l’ordre fédérales si une clinique pratiquant des avortements ou un centre de santé sexuelle et reproductive est attaqué», fait savoir le ministre Merrick Garland. Des contacts ont déjà été pris avec les procureurs et avec les bureaux du FBI au Texas, est-il indiqué dans le communiqué , qui précise qu’il ne sera toléré «aucune violence, aucun empêchement physique et aucune atteinte matérielle contre les personnes cherchant à obtenir ou à fournir des services de contraception».