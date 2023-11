Ministère de la Défense accusé de sexisme et harcèlement

Le ministère de la Défense britannique est accusé par une soixantaine de ses hautes fonctionnaires d’avoir laissé prospérer une culture «toxique» et de harcèlement envers les femmes de la part de leurs collègues masculins, rapporte vendredi «The Guardian». Dans une lettre envoyée à leur hiérarchie et révélée par le quotidien britannique, ces femmes affirment que leur «travail quotidien (au siège du ministère) est rendu difficile par des comportements qui seraient considérés comme toxiques et inappropriés dans la vie publique, mais sont tolérés au sein du ministère de la Défense». «Nous subissons un langage méprisant, nous sommes victimes d’attentions indésirables et de harcèlement sexuel, notamment des regards intrusifs, des commentaires sexuels et des remarques incessantes sur nos tenues vestimentaires, sur notre apparence ou notre parfum», décrivent-elles.