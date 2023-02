Australie : Le ministère de la Défense va retirer les caméras chinoises de ses bâtiments

Le ministère de la Défense australien va enlever de ses bâtiments toutes les caméras de surveillance de fabrication chinoise pour s’assurer qu’ils soient «complètement sécurisés», a annoncé jeudi, le gouvernement. Des responsables trouveront et retireront toutes ces caméras présentes sur les sites rattachés au ministère de la Défense, a précisé le ministre, Richard Marles. «C’est une chose importante qui a été portée à notre attention et nous allons y remédier», afin que ces bâtiments soient «complètement sécurisés», a-t-il expliqué au radiodiffuseur national ABC.

Au moins 913 de ces appareils ont été installés dans plus de 250 établissements du gouvernement, selon des données de l’élu d’opposition James Paterson, connu pour ses positions contre le gouvernement chinois et qui a affirmé que ces lieux étaient infestés de «logiciels espions».

En plus du ministère de la Défense, ceux des Affaires étrangères et des Finances, ainsi que le bureau du procureur général, sont aussi équipés de ces dispositifs. Le Mémorial australien de la guerre, un complexe tentaculaire de quatorze hectares, situé à Canberra et financé par le gouvernement, a également confirmé qu’il allait retirer un petit nombre de caméras de fabrication chinoise par «excès de prudence».