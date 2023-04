AFFAIRE CREDIT SUISSE: Le Ministère public de la Confédération veut une place financière suisse propre

Les derniers jours dramatiques du Credit Suisse (CS), avec des réunions à huis clos du Conseil fédéral et la recherche des banques pour trouver une issue ont donné lieu à des fuites dans les médias, en particulier étrangers, rappelle la NZZ am Sonntag. Ce qui pourrait avoir influencé les conditions financières et les dispositions contractuelles de l’accord.

Les services de Stefan Blättler, le Procureur général de la Confédération, indiquent avoir aussi contacté les autorités nationales et cantonales et leur avoir donné des mandats d'enquête. Sans vouloir préciser l’objet ou les objets de l’enquête, celle-ci semble donc aller bien au-delà d'éventuelles fuites, note le journal dominical. Le Ministère public écrit ainsi vouloir assumer de manière proactive sa «responsabilité de contribuer à une place financière suisse propre». Cela notamment en sauvegardant et exploitation des informations afin d'identifier et d'analyser d'éventuels délits relevant de sa compétence. Si tel était le cas, «une action immédiate serait entreprise», explique le Ministère public.