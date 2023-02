Canton de Fribourg: Le Ministère public désavoué sur toute la ligne par le Tribunal cantonal

Qualité de partie plaignante reconnue, droit à l’assistance judiciaire admis, obligation de ne pas évoquer la procédure en public levée… Le Ministère public fribourgeois a subi un énorme camouflet au Tribunal cantonal (TC) dans une affaire de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution visant un couple de Thaïlandais. L’affaire a débouché sur un drame.

L’homme et la femme avaient été interpellés par la police le 20 septembre 2022, à 10h40. Le lendemain à 13h45, la femme asiatique, dont l’audition a été retardée à cause de l’absence d’une interprète-traductrice allemand-thaï, a été retrouvée sans vie dans son lieu de détention. Pendue avec un lacet de ses chaussures. Son concubin a voulu déposer plainte pour homicide par négligence, mais le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante. Le Parquet a aussi exigé du compagnon et de son avocat de «garder le secret sur la procédure en cours». Tous deux ont saisi le Tribunal cantonal.