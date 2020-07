Le Ministère public entend renvoyer Pierre Maudet en jugement

Le conseiller d'Etat genevois Pierre Maudet ne sera pas muselé, dans les discussions de l’Exécutif cantonal sur le nouveau plan de prévoyance des policiers et des gardiens de prison. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par les syndicats policiers UPCP et SPJ. Ceux-ci demandaient que le magistrat PLR soit écarté de ce dossier à cause de l'enquête pénale dont il fait l'objet. Ils estimaient que Pierre Maudet ne pouvait intervenir sur les droits de retraite des inspecteurs qui enquêtent à son sujet. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que Pierre Maudet s’était vu retirer la responsabilité du département de la sécurité afin d'éviter tout soupçon de conflit d'intérêts ou d'intrusion dans la procédure pénale.