Le Ministère public pas satisfait de l’acquittement d’Yvan Perrin

Laurent G. 25.07.2020 à 11:33

dommage que l'article est rédigé par des gauchiste. Mr. Perin a simplement dit la vérité ça à dérangé autant à gauche qu'à droite, il n'a sans doute pas tour fait juste, il c'est laissé influencé et eu de bonne et moins bonne compagnie. mais ce monsieur a du coeur et il n'est pas pollué par le système. dommage que lorsqu'on est pas à gauche et sans alliés on est lâché dans la geule du loup