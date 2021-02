Justice : Le Ministère public peut recourir si des mesures de soin n’ont pas été prescrites

Dans une décision rendue publique mardi, le Tribunal fédéral a précisé que le Ministère public avait le droit de recourir contre des mesures de soins d’un accusé que le Tribunal des mesures de contraintes avait refusées.

Il s’agissait, dans ce cas précis, d’ordonner une thérapie et d’une abstinence contrôlée de l’alcool. Le cas concernait des violences domestiques qu’un homme avait exercées durant sur sa femme et son fils, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Il les avait tous deux battus, menacés de mort et injuriés.