Genève : Le Ministère public porte l’affaire Maudet au Tribunal fédéral

Le Parquet a annoncé sa volonté de faire recours contre l’acquittement de Pierre Maudet et ses co-acquittés en deuxième instance.

L’annonce était attendue: le Ministère public du canton de Genève a saisi jeudi le Tribunal fédéral d’un recours contre l’acquittement de Pierre Maudet et consorts par la Chambre pénale d’appel et de recours pour acceptation et octroi d’un avantage. L’arrêt avait été rendu le 13 décembre 2021, après le procès en deuxième instance de l’ex-conseiller d’Etat. L’affaire Maudet, qui défraie la chronique genevoise depuis 2018, va donc se poursuivre le temps que les juges de Mon-Repos se déterminent.