Zurich : Le ministère public veut remettre Brian en détention provisoire

Cette demande «intervient dans le contexte d’une autre procédure pendante auprès du parquet I en rapport avec des incidents survenus dans des établissements pénitentiaires», explique le Ministère public dans un communiqué de presse. Un total de 33 infractions est reproché au prévenu. «Il s’agit notamment d’un cas de tentative de lésions corporelles graves, de violences et de menaces multiples contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages matériels multiples, de menaces multiples et de lésions corporelles simples» qui auraient été commis entre le 22 novembre 2018 et le 28 juin 2022, précise-t-il.