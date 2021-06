Brésil : Le ministre brésilien de l’Environnement démissionne

La démission de Ricardo Salles intervient un mois après une perquisition de ses bureaux dans le cadre d’une enquête sur l’exportation illégale de bois d’Amazonie.

«J’ai présenté ma démission au président (Jair Bolsonaro) et il l’a acceptée», a déclaré Ricardo Salles, l’un des ministres les plus controversés du gouvernement, lors d’une conférence de presse. Le désormais ex-ministre a également annoncé qu’il serait remplacé par Joaquim Alvaro Pereira Leite, qui travaillait déjà au ministère, en tant que secrétaire à l’Amazonie et aux Services environnementaux.