France : Le ministre Damien Abad conteste les accusations de viol

Deux femmes accusent le ministre français des Solidarités de les avoir agressées sexuellement en 2010 et 2011.

Selon Mediapart, deux femmes, dont le journal a recueilli les témoignages, accusent Damien Abad de viol en 2010 et 2011. Dans un article publié samedi soir, le journal fait état d’un signalement pour des faits présumés de viols adressé à LREM et LR et au procureur de la République par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique.