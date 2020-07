France

«Le ministre de l'Intérieur a les gènes de la trahison!»

Des membres de l’opposition conseillent à Macron de «se méfier» de ses nouveaux ministres, dont Gérald Darmain, qui sont juste «des opportunistes».

«Bien triste»

Annie Genevard, vice-présidente LR de l'Assemblée nationale, «récuse», elle, le terme de «gouvernement de droite» au vu du «bilan» de la politique menée jusque-là, notamment par M. Darmanin: des déficits public et commercial «abyssa(ux), un niveau d'imposition que le gouvernement n'a pas cherché à réduire, et sur le plan régalien des difficultés sans nom».

Outre MM. Castex, qui vient de quitter LR, et Darmanin, qui obtient l'Intérieur, l'ancienne ministre de Jacques Chirac Roselyne Bachelot fait son retour en politique en prenant les rênes du ministère de la Culture. Et Bruno Le Maire, LR jusqu'en 2017 et ministre de l'Economie sous le précédent gouvernement, est promu à la tête d'un grand ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance.