France : Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a été mis en examen

Le garde des Sceaux a été inculpé vendredi à Paris. Il est soupçonné d’avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats.

À l’issue d’un interrogatoire de six heures, Éric Dupond-Moretti a été mis en examen vendredi pour de possibles conflits d’intérêts avec ses anciennes activités d’avocat pénaliste.

«Sans surprise, il a été mis en examen», a déclaré à la presse l’un des avocats du ministre, Me Christophe Ingrain, à l’issue d’un interrogatoire de près de six heures. «Ses explications n’ont malheureusement pas suffi à renverser cette décision prise avant l’audition. Nous allons évidemment désormais contester cette mise en examen», a poursuivi Me Ingrain, qui déposera «une requête en nullité».