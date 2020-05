Belgique

Le ministre de la Justice galère avec son masque

En visite dans un atelier de masques en tissu, Koen Geens a rencontré quelques difficultés pour enfiler un masque. Le tout devant les caméras...

Porter un masque pour faire face au Covid-19 n'est pas forcément évident et les tutoriels utiles à un bon usage ne sont visiblement pas inutiles. Alors qu'au Luxembourg, la presse avait dû rappeler qu'il n'était pas nécessaire de faire bouillir les masques chirurgicaux distribués par la poste, des hommes politiques occupant des fonctions importantes dans le monde entier se sont également illustrés face aux caméras.

Fin avril et avec humour, la planète avait peu à peu retrouvé le sourire avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Une prestation qui a, semble-t-il, donné des idées à Koen Geens, Vice-Premier ministre de la Belgique et également ministre fédéral de la Justice.

Filmé par les caméras de VTM, la chaîne privée flamande bien connue au nord de la Belgique, Koen Geens se rendait initialement dans un atelier où de nombreuses couturières fabriquaient des masques en tissu, jusqu'au moment où on lui a demandé, sans la moindre arrière-pensée, d'en essayer un... pour le plus grand plaisir des téléspectateurs et des internautes qui se repassent désormais la séquence en boucle sur les réseaux sociaux.