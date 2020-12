Présidentielle américaine : Le ministre de la Justice n’a pas «vu de fraude»

William Barr a indiqué mardi ne pas avoir obtenu de preuve de la fraude électorale massive pointée du doigt par Donald Trump.

«Il y a eu des allégations de fraudes systématiques, selon lesquelles des machines auraient été programmées pour fausser les résultats des élections», a-t-il rappelé. Mais les ministères de la Sécurité intérieure et de la Justice «ont enquêté et, pour l’instant, n’ont rien trouvé pour les étayer».

«Tout notre respect»

«Il y a une tendance croissante à utiliser le système judiciaire comme outil pour régler tous les problèmes et quand les gens sont mécontents de quelque chose, ils attendent que le ministère de la Justice débarque et ‹enquête’», a regretté Bill Barr. Ce pilier du gouvernement, très apprécié des élus républicains, s’était gardé jusque-là de contredire le président et avait même, avant l’élection, abondé en son sens, en mettant en cause la fiabilité du vote par correspondance.