Coronavirus : Le ministre de la Santé espagnol va quitter le gouvernement

Ministre de la Santé depuis janvier et coordinateur de la stratégie nationale face à la pandémie, Salvador Illa va quitter son poste pour briguer la présidence de la Catalogne

Ce Catalan de 54 ans, ministre de la Santé depuis janvier 2020 au sein du gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, a acquis une notoriété certaine en tant que coordinateur de la stratégie nationale face à la pandémie, notamment en raison de ses fréquentes apparitions à la télévision pour faire le point sur la situation sanitaire. L’Espagne est l’un des pays européens les plus touchés par le Covid-19, avec plus de 50'000 morts et près de 1,9 million de cas recensés.