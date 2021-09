Conférence de presse d'Alain Berset - Le ministre de la Santé s'exprime à 15h sur les mesures sanitaires

Ce vendredi, le Conseil fédéral devait dire s’il veut introduire l’obligation de suivre une quarantaine pour les personnes entrant en Suisse et qui n’ont pas de pass Covid. Deux variantes ont été soumises à consultation.

La première consiste à des tests répétés sur les voyageurs non vaccinés et non guéris. Quelle que soit leur origine, ils devront présenter un test négatif avant d’entrer dans le pays. Après quatre à sept jours en Suisse, un autre test est prévu. Les deux prélèvements sont payants. Selon la deuxième variante, les personnes devraient être mises en quarantaine pendant dix jours après leur entrée, quarantaine qui pourrait être levée après sept jours en cas de test négatif.