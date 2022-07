Argentine: Le ministre de l’Economie annonce sa démission

Argentine : Le ministre de l’Économie annonce sa démission

Martin Guzman a annoncé ce samedi via Twitter sa démission. Le désormais ex-ministre argentin de l’Économie a été le principal artisan du refinancement de la dette argentine avec le FMI en mars dernier.

Martin Guzman, un économiste de 39 ans, ancien élève et proche du Nobel d’Économie Joseph Stiglitz, avait été en première ligne des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour restructurer la dette argentine de près de 45 milliards, legs d’un prêt de 57 milliards de dollars contracté en 2018 par le précédent gouvernement du libéral Mauricio Macri -le prêt le plus important de l’histoire du Fonds. L’accord entre l’Argentine, 3e économie d’Amérique latine, et le FMI prévoit une série de mesures macro-économiques pour maîtriser l’inflation chronique du pays (50,9% en 2021, 60,7% sur les douze derniers mois) et réduire son déficit budgétaire (3% du PIB en 2021) jusqu’à l’équilibre en 2025. Le tout sous suivi régulier du Fonds.