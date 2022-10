Royaume-Uni : Le ministre des Finances a été démis de ses fonctions

Le ministre britannique des Finances Kwasi Kwarteng a été démis de ses fonctions, en pleine crise économique et politique, ont annoncé vendredi les médias britanniques. En fin de matinée, le chancelier de l’Échiquier s’était rendu à Downing Street, après être rentré plus tôt que prévu de Washington où il participait aux réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.