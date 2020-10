Coronavirus : Christophe Darbellay critique Ueli Maurer

Le président du Conseil d’État valaisan a estimé que le ministre des finances devait aider les Cantons «maintenant et non dans quelques semaines».

Le démocrate-chrétien Christophe Darbellay a critiqué l’UDC Ueli Maurer dimanche dans une interview à la SonntagsZeitung, lui reprochant de «fermer le robinet». «Dans l’une des pires crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le ministre des finances Ueli Maurer ne peut pas rester assis sur ses milliards et regarder l’économie des cantons sombrer», a-t-il déclaré.

L’aide doit arriver «maintenant et non dans quelques semaines», a estimé Christophe Darbellay. Le conseiller d’État a indiqué que dans le Valais romand, sur les 120 lits réservés aux patients gravement malades du Covid-19, une centaine était déjà occupée. Le canton du Valais, un des plus touchés par la pandémie, a pris des mesures mercredi.