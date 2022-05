Le ministre britannique des Finances parmi les plus grandes fortunes du pays

Royaume-Uni : Le ministre des Finances parmi les plus grandes fortunes du pays

Le ministre britannique Rishi Sunak est le premier responsable politique de premier plan à entrer dans le classement des plus grandes fortunes du pays.

La fortune du ministre britannique des Finances, Rishi Sunak (42 ans), et de sa femme Akshata Murty, fille du cofondateur milliardaire du groupe de technologies Infosys, est estimée à 730 millions de livres sterling (presque 885 millions de francs), selon le rapport annuel du «Sunday Times» sur les 1000 plus grandes fortunes du pays, publié vendredi comme chaque année par le journal depuis 1989.

Ils arrivent à la 222e position de la liste dont le trio de tête est formé par les frères Sri et Gopi Hinduja, propriétaires du conglomérat du même nom (28,47 milliards de livres sterling), l’inventeur James Dyson (23 milliards) et les hommes d’affaires David et Simon Ruben (22,27 milliards).