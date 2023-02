Réforme des retraites en France : Le ministre du Travail surpris en train de faire des mots croisés

«Le premier des respects, c’est de ne pas faire de mots croisés lorsque la représentation nationale s’exprime», a poursuivi le député. Vendredi matin sur BFMTV , Olivier Dussopt a avoué qu’il était bien en train de faire des mots croisés dans l’hémicycle. «J’ai fait une bêtise, j’ai ouvert une grille pendant une interruption de séance, que j’aurais dû fermer après. Je me suis fait rattraper par la patrouille», a-t-il expliqué, se défendant de toute provocation et évoquant les nombreuses interruptions de séance.

Jeudi, les manifestations ont rassemblé 1,3 million de personnes selon la CGT et 440’000 selon le ministère de l’Intérieur. C’est le chiffre le plus faible depuis le début de la mobilisation, dans l’attente du 7 mars où les syndicats menacent de mettre le pays «à l’arrêt» si le gouvernement ne retire pas la réforme. Dans l’hémicycle, La France insoumise (LFI) a retiré mercredi «plus d’un millier» d’amendements et les socialistes «90% des leurs». Jeudi, les communistes ont fait de même avec 350 de leurs propres amendements.